Ordu’da ‘üç kız heykeli’ yine tahrip edildi

Ordu’da şehrin simgelerinden biri olan ‘üç kız heykeli’, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yine tahrip edildi.

Fotoğraflar: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde kentin yöresel türküsü ‘Tabya başında üç kız yan yana’dan esinlenilerek yapılan heykelin ‘yine magandaların hedefi olduğunu’ açıkladı.

Belediyenin yazılı açıklamasında heykellerden birinin bacağının koparıldığı, diğerlerinin de tahrip edildiği kaydedildi.

“Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresi düzenlenen ve modern bir alana dönüştürülen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken heykeller, daha önce de defalarca tahrip edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak aynı yere yerleştirilmişti. Ekiplerimiz heykelleri yenileyerek yerine yerleştirecek.”

Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılarak yerine yerleştirilmişti.