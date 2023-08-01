Oppenheimer Türkiye gişesinde Barbie’yi geçti

Türkiye sinemalarında Christopher Nolan imzalı bilim kurgu filmi ‘Oppenheimer’, Margot Robbie ve Ryan Gosling’li ‘Barbie’yi geride bıraktı.

Fotoğraf: CNN

Barbie ve Ken’in Barbieland’deki masal dünyasından gerçek dünyaya uzanış hikayesi mi, yoksa tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesi mi?

Türkiye’de ilk hafta izleyiciler tercihlerini Greta Gerwig imzalı Barbie’den yana kullansa da ikili arasındaki gişe yarısında sıralama değişti.

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre ilk hafta sonunda yaklaşık 360 bin seyirciyle ikinci sırada yer alan Oppenheimer, Barbie’ye kıyasla ikinci hafta sonuna daha fazla seyirci taşıyarak gişenin yeni lideri oldu.

İkinci hafta sonunda 215 bin 850 seyirci tarafından izlenen Oppenheimer, 10 günde toplamda 867 bin 59 seyirciye erişti.

Yüzde 61’i bulan ikinci hafta sonu düşüş oranıyla Barbie, 155 bin 300 seyirci tarafından izlendi ve ikinci hafta sonunu listenin ikinci sırasında kapattı. Film, toplamda ise 10 günde 856 bin 828 seyirciye ulaştı.

İki film arasındaki mücadele Twitter’da da gündeme oturdu. Yakın zamanda cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki hafta arayla sandık başına giden kullanıcılar gişe rakamlarını açılan sandıklara benzetti.

Kılıçdaroğlu'nun yapamadığını Nolan abem yaptı https://t.co/vmEjoec4tx — Bedri Sinan (@bedrisinan0) July 31, 2023

Rehavete kapılmayalım, herkesi bilet aldığı gişenin başına davet ediyoruz. https://t.co/tfhSw1LEcE — Korhan Herduran (@KorhanHerduran) July 31, 2023

Yok mu profilinde phd yazan bir siyaset azmanının bu durumu Türkiye'de yükselen milliyetçilik, yeni sağ, yabancı düşmanlığı, ataerkil düzen, kadın düşmanlığı, kırılgan erkeklik gibi başlıklar altında analiz diye s*çması. https://t.co/ncyoUuX052 — Monosodyum glutamat (@Marcotheseyyahh) July 31, 2023