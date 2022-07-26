Operasyonda el konulan Ferrari polis aracı oldu

Çekya polisi, filosuna, bir operasyonda el koyduğu Ferrari’yi kattı.

Fotoğraf: Çekya

Suçlulardan alınan Ferrari’nin bundan sonra polis aracı olarak kullanılacağı belirtildi.

Polisin açıklamasında saatte 326 kilometre hız yapabilen Ferrari’yi polis aracına dönüştürmek için 12 bin avro harcandığı, bunun da sıradan bir polis aracı olan yeni bir Skoda almakla eşdeğer olduğu vurgulandı.

0’dan 100 kilometreye 3,4 saniyede çıkan Ferrari 458 Italia otoyollardaki yasa dışı yarışlara müdahale etmek ve çalıntı araçları kovalamak için kullanılacak.

Trafik polisinin başındaki Jiri Zly, aracı kullanacak polislere özel eğitim verileceğini söyledi.