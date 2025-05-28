Oosterwolde'nin 'derbi davası' savunması: Neden buradayım ben de bilmiyorum

Süper Lig’in geçen sezon 37’nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylara ilişkin ‘derbi davası’ devam ediyor. Jayden Oosterwolde savunmasında “Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcular galibiyeti kutlamak için sahaya girmiş, Galatasaraylı görevlilerin müdahelesi üzerine ortalık karışmıştı.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran ‘müşteki’, futbolcular Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, dönemin Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ‘şüpheli’ sıfatıyla yer alıyor.

Bugünkü duruşmaya Çelikkıran’la tutuksuz sanık Oosterwolde ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan 24 yaşındaki futbolcu aylık gelirinin 100 bin avro olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf çekildikten sonra sahada birisinin bayrağı almak istediğini anlatan Oosterwolde şunları söyledi:

“Sonra birçok kişi bir araya geldi, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Herhangi bir kişiye ben dokunmadım, tekme atmadım, vurmadım.

Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım ben de bilmiyorum. Çevremde çok insan vardı, başkalarının vurup vurmadığını bilmiyorum.”

Ara kararını açıklayan mahkeme Oosterwolde’nin duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi, duruşma 18 Eylül’e ertelendi.

İddianamede beş sanığın ‘vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ ve ‘spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi’ suçlarından ikişer yıl üçer aydan, altışar yıl dokuzar aya kadar hapisleri isteniyor.