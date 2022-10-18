Ookla test sonuçları: Mobil ve sabit hatta en hızlı internet nerede, hangi sağlayıcıda?

Türkiye ve dünyada en çok kullanılan internet hız testi sitelerinden biri Ookla, Türkiye’deki üçüncü çeyreğe ait mobil ve sabit hatlarda internet hızı verilerini paylaştı.

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En hızlı internet İstanbul, Ankara, Adana, Bursa ve İzmir’de ölçülürken istatistiklerde internet sağlayıcılarla ilgili bilgilere de yer verildi. Türkiye, medyan (ortanca) değerde mobil internet hızında küresel endekste 139 ülke arasında 64’üncü olurken sabit hatta 181 ülkeden 105’inci oldu.

Mobilde en hızlı internet Turkcell’de

Mobil veride medyan değer, indirmede (download) 31,91 mbps, yüklemede (upload) 13,29 oldu. Gecikmenin (ping) medyan değeriyse 25 ms olarak ölçüldü.

Turkcell, mobilde medyan değer olarak 51,92 mbps’yle en hızlı interneti sağlayan şirket olurken bunu 27,77 mbps’yle Türk Telekom, 14,62 mbps’yle Vodafone takip etti. Gecikmede medyan değer Türk Telekom’da 38 ms, Turkcell’de 43 ms, Vodafone’da 50 ms ölçüldü.

En hızlı indirme ve upload hizmeti sunan telefon üreticisi Apple oldu. Apple’ı sırasıyla Samsung, Xiamoi ve Huawei takip etti.

Görseller: Ookla

İndirme hızının en çok olduğu şehirlerse sırasıyla şunlar: İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Bursa. Yükleme hızındaysa Adana birinci sırada. Adana’yı İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa takip etti.

Dünyada en hızlı mobil internetse 158,63 mbps’yle Çin’in en büyük kenti Şanghay oldu. Şanghay’ı 157,54’le Danimarka’nın başkenti Kopenhag ve 155,19’la Norveç’in başkenti Oslo takip etti.

Sabit hat

Sabit hatlardaysa indirmede medyan değer 32,04 mbps, yüklemede 6,43 mbps oldu. Gecikme süresiyse 9 ms ölçüldü.

TürkNet, medyan değer olarak 50,94 mbps’yle en yüksek indirme hızını sağlayan internet şirketi oldu. TürkNet’i 39,53’le Türksat Kablo, 38,85’le Turkcell, 23,06’yla Vodafone ve 21,84’le Türk Telekom takip etti. Gecikme süresiyse TürkNet’te 14 ms, Türksat Kablo’da 20, Turkcell’le Türk Telekom’da 21 ve Vodafone’da 36 ms oldu.

Sabit hatta en yüksek indirme hızı Ankara’da ölçüldü. Ankara’yı sırasıyla İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa takip etti. Yükleme hızında da sıralama şöyle oldu: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana.

Sabit hatta en hızlı internet 238,86 mbps’yle Çin’in başkenti Pekin’de ölçüldü. Pekin’i 222,75’le Şili’den Valparaiso, 221,85’le Şanghay izledi. İspanya’nın başkenti Madrid’se 196,70 mbps’yle Avrupa’daki sabit hatlarda en hızlı internetin ölçüldüğü şehir oldu.