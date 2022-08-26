Onlar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi; siz 24 saatte kaç fast food restoranı turlardınız?

ABD’deki iki sosyal medya fenomeni, 24 saat içinde 69 fast food lokantasında bir şeyler yiyip içerek rekor kırdı.

Fotoğraflar: New York Post

Nick DiGiovanni (26) ve Lynn Davis (66), New York kentinin Manhattan semtindeki fast food restoran turuna 10 Ağustos’ta saat 08:30’da bir McDonald’s şubesinde başladı. Farklı zincirlerin şubelerinde bir yiyecek veya içecek tüketen ikili, 24 saat sonra 69 restorana uğramıştı. Gittikleri yerlerden GPS koordinatlarını paylaşan DiGiovanni ve Davis, geçmişte 50 restoran olan rekoru kırdı. Yanlarında Guinness Rekorlar Kitabı’ndan bir yetkili de vardı.

Subway, Starbucks, KFC, Five Guys gibi zincilerin şubelerine giden DiGiovanni ve Davis, 13 kilometre yol kat etti. Ama değdi. İkilinin rekoru tescil edildi. Kendilerine Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiklerine dair sertifika verildi.

Boston kentinde yaşayan MasterChef finalisti DiGiovanni, fast food’u çok sevdiğini vurgulayarak, ”Akla gelecek her klasik restorana gittik. New York bunu yapmak için en iyi yer” dedi.

TikTok’ta tanınmış şeflerden Davis de, ”Nick videolarımı görmüş iletişim kurdu ve buradayız. Çok keyifli bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı.