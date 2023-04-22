Öneriyoruz: Close ‘Kağıt kesiği’

SELİN GÜREL

Film eleştirmeni Selin Gürel, Lukas Dhont’a Cannes’da Jüri Büyük Ödülü kazandıran, erkek çocuklarının büyüme sancılarını ele aldığı son filmi ‘Yakın’ı (Close) yazdı.

Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan ve Belçika’nın Oscar adayı olan Yakın, 13 yaşında çok yakın iki arkadaşı izliyor: Leo ile Remi.

Leo ve Remi, günün her anını birlikte geçiren, oyunlar oynayan ve birbirlerinin evinde yatıya kalan çok yakın iki dosttur. Ne var ki yazın sonunda okula başladıklarında ergenliğin ilk sancıları yüzünden aralarındaki bağ beklenmedik biçimlerde sınanır.

MUBI’de dün gösterime giren filmi Selin Gürel değerlendirdi:

Yaralı dostluk hikayesi

*İlk izleyişinizin ardından ikinci kez izleyeceğinizi hayal dahi edemeyeceğiniz filmlerden, Close. Fragmanını dahi izlemeye haliniz kalmayabilir çünkü aynı aşamalardan bu kez bilerek geçmek pek mümkün değil gibidir.

*Lukas Dhont, kendi çocukluğundan çıkardığı bu yaralı dostluk hikâyesini anlatırken mümkün olan en gösterişsiz yöntemlerle çocukluğun masumiyetini, bilhassa erkek çocukların büyüme sancılarını, kayıp ve suçluluk duygusunu, hatta ebeveynliğin dikenli yollarını aynı potada eritiyor. Dostluğu tanımlarken büyük dersler vermekten, etiketlere yaslanmaktan kaçınıyor. Çocukken en az bir vazgeçilmez dostu olan herkes için kâğıt kesiği gibi bir sızı kalıyor geride.