Ön koltukta eski eşinin cansız bedeniyle yakalanan adam gözaltında: Çocukları da araçta

Devlet insanı, kendi inançlarına değil, toplumun gerçeklerine öncelik verir. Toplumun gerçek anlamda eksiklerini ve ihtiyaçlarını görür ve yapılması gerekenleri saptar, toplumu bilgilendirir, ikna olduklarına inandığında uygulamalarını başlatır, her safhada toplumla iç içe olup geri bildirimleri dikkatle dinler ve gerekiyorsa uygulamada değişiklik yapar.