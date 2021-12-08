Ön koltukta eski eşinin cansız bedeniyle yakalanan adam gözaltında: Çocukları da araçta

Şanlıurfa’da jandarmanın kontrol noktasından kaçan otomobilin ön koltuğunda sürücünün eski eşinin cansız bedeni bulundu.
AA’nın haberine göre Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Siverek kara yolundaki kontrol noktasında ‘dur‘ ihtarına uymayan otomobili takip etmeye başladı.
Otomobilin Siverek Devlet Hastanesi’ne girdiğini belirleyen ekipler aracı burada buldu. Aracın ön yolcu koltuğundaki Ö.Z. isimli kadının kafasından silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının eski eşi olduğu tespit edilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Boşanmış çiftin altı yaşındaki kızının da aracın arka koltuğunda olduğu öğrenildi.
Otomobilde ruhsatsız bir tabanca bulunduğu bildirildi.