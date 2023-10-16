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Yaramazlara biraz batar!

‘Omuz atma’ tartışması ölümle bitti

İzmir’in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Altıntaş Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde, dün akşam saatlerinde Semih Köse (30) ile S.B. arasında ‘omuz atma’ meselesi sebebiyle tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine, S.B. yanındaki bıçakla Köse’yi yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli S.B. ile kavgaya karışan kardeşleri S.B. ve T.B’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı tutuklandı.

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Akşam Postası / 16 Ekim 2023

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