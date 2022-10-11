‘Omuz atma’ cinayeti davasında yargılanan polislere ikinci kez beraat

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, 2015’te ‘omuz atma’ nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan yeniden yargılanan iki polis memuru beraat etti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Ayhan Kaya’nın ağabeyi Hüseyin Kaya ile avukatı katıldı. Tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ile Ali T. duruşmaya gelmedi. Müdahil Hüseyin Kaya ve avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul başsavcılığınca Ayhan Kaya’nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi’nde ‘omuz atma’ nedeniyle çıkan kavgada üç kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üç sanık hakkında dava açılmıştı. 21 Aralık 2016’da, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.

Kavgaya geç müdahale ettikleri belirtilen Güven Timleri’ne bağlı yedi sivil polis hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, iki polisin ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılırken, beşi hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

9 Nisan 2019’da sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T. beraat etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi beraat kararını bozmuştu.

Bozma kararında, olaya ilişkin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis Memuru Barış C. hakkında da soruşturma yürütüldüğü ve sanıkların yargılandığı dava dosyasının bu soruşturmayla aynı olay kapsamında olduğu belirtilmişti. İki dosya birleştirilmesi talep edilmişti.

Her iki dosyanın birleştirilmesinin talep edildiği bozma kararında, soruşturma sonuçlanmış ise de dosyanın bu dosya içerisine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve hukuki durumunun buna göre takdirinin gerektiği belirtilmişti.