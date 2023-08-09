Ömür boyu sandviç için isimlerini ‘Subway’ olarak değiştirdiler

Uluslararası fast-food zinciri Subway, yasal olarak şirketin ismini alan müşterilerinden birisine ömür boyu ücretsiz sandviç verecek. Bunun için dört gün içinde 10 bine yakın kişi ismini ‘Subway’ olarak değiştirmek için başvuru yaptı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Tüm dünyada 37 binden fazla şubesi olan şirket, daha önce de benzer kampanyalar yapmıştı. Şirket 2022’de Subway dövmesi yapan sekiz kişiye bir yıl boyunca ücretsiz sandviç vermişti.

Mevcut kampanyadaysa şirket, ömür boyu ücretsiz sandviç için müşterilerden isimlerini Subway olarak değiştirmelerini istedi. 1-4 Ağustos arasında 10 bin kişinin başvurduğu açıklandı. Kurallara göre isimleri değiştirenlerin yasal masrafları da karşılanacak. Kura sonucu kazanan talihliyse ay sonunda açıklanacak.