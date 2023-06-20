Hazır gıda (fast food) zincirleri, ChatGPT üzerinden reklam savaşına girdi. Kendi ürünlerini ChatGPT’ye soran markalar, ürünlerinin en iyisi olduğunu göstermeye çalışıyor.

Adweek’in aktardığına göre Burger King, McDonalds ve Subway, ChatGPT’ye kendi ürünlerini sordu. Hazır gıda zincirleri de çıkan cevabı reklam panoların astı.

Fotoğraf: Adweek

McDonalds, ChatGPT’ye “Dünyadaki en ikonik burger hangisidir” diye sordu. ChatGPT’yse şu cevabı verdi:

*Çok fazla ikonik burger var ama küresel olarak en bilinen burger McDonalds’ın Big Mac’i. İlk kez 1967’de piyasa sürülen Big Mac, McDonalds’la beraber hazır gıdayla eş anlamlı hale geldi. Burgerin içinde iki köfte, marul, peynir, turşu, soğan ve ‘imza olarak görülen’ özel sos bulunuyor. Big Mac o kadar ikonik ki kendi ismiyle anılan ve alım gücü gösteren bir endekse bile sahip.

Hangisi daha büyük?

Burger King de ChatGPT’ye “Peki en büyük burger hangisi” diye sordu. ChatGPT’nin yanıtı şu oldu:

*Burger King’in Whopper’ı boyut ve kullanılan malzeme açısında en büyük burger. Bu burger, ‘cömert’ büyüklüğü, ateşte pişirilen köfte, susam tohumu tozu, peynir, domates, turşu, soğan, mayonez ve ketçapıyla biliniyor. Bu ‘güçlü’ ve ‘tatmin edici’ burger, daha doyurucu bir öğün isteyenler için ideal. Yine not etmek gerekir burgerin büyüklüğü ve kullanılan malzemeler ülkeden ülkeye değişebilir.

Subway de, ChatGPT’den Whopper ve Big Mac’i, kendi ürünleri olan ‘Footlong Sandwich’le karşılaştırmasını istedi. ChatGPT, şu cevabı verdi: “Büyüklük olarak, ikisi de açık bir şekilde Footlong Sandwich’ten çok daha küçük.”