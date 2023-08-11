Ömer Üründül: İsmail Kartal’ın bana göre yaptığı bir yanlış var

İsmail Kartal’ın bana göre yaptığı bir yanlış var. Son senesini fiziki açıdan çok yetersiz geçiren İrfan Can dün gece çok gayretliydi ama İsmail hoca onu oyunda fazla tuttu ve sonunda adelesi attı. Fenerbahçe takımında fizik olarak 4 isim ön plana çıktı. Szymanski, İsmail Yüksek, Osayi Samuel ve her zamanki gibi değişmez isim Ferdi. İsmail Kartal’a birkaç önerim var; Jesus’un yaptığı hatalara düşmeyip ivedilikle kadro istikranı sağlamalı. Tadic’i aynı Ajax’ta olduğu gibi sol ön dışında başka yerde görevlendirmemeli. Yine Jesus’un yaptığı gibi takımın pres dinamosu İsmail’i harcamamalı.

Ömer Üründül’ün yazısı