Ömer Üründül: Her şeye rağmen Fenerbahçe’de olumlu bir ışık gördüm

Fenerbahçe kaliteli yıldız oyuncuları ile birlikte maça çok tempolu ve etkili bir ofansif anlayışla başladı. Usta golcüsüyle kısa sürede 2 farklı skor avantajı yakaladı. Ancak devre ortasında Maxim zorla kendini attırınca Fenerbahçe’nin futbol iştahı bir anda kayboldu. ‘Zaten çabuk iki gol attık, rakip de 10 kişi kaldı’ zihinsel düşüncesi, futbolcuların ritmini bozdu. Temposuz bir Fenerbahçe gündeme gelmeye başladı. Devre sonunda da bir duran topta Gaziantep 10 kişiyle farkı bire indirdi.

İkinci devre beklendiği gibi top hep Fenerbahçe’deydi. Set oyununda ofansif varyasyonlar denediler. Goller kaçtı, penaltı kaçtı ama 3. gol gelmediği sürece Gaziantep’in direnci devam ediyordu. Nitekim son dakikalarda hem taraftarı hem Fenerbahçeli futbolcuları stres bastı. Birkaç tehlike kokan Gaziantep girişimleri oldu. Sonuçta 3 puan kazanıldı. Tabii ki ilk maçlar her zaman enteresan oluyor. Ama ben her şeye rağmen Fenerbahçe’de olumlu bir ışık gördüm.

Ömer Üründül’ün yazısı