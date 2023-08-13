Ömer Üründül: Hazır olmayan isimlerin hepsi oyuna girince saha içi organizasyon arızaya uğradı

Galatasaray baştan sona iyi oynamadığı maçta lige 2 puan kayıpla başladı. Dün gece sahada hırslı mücadeleci ve disiplinli bir Kayserispor vardı. İlk yarıda hücumda Kerem’in gayretleri ön plana çıktı. Bakambu arkadaşlarına yabancılık çekmesiyle pasif bir görüntü çizdi. Barış Alper etkili değildi. Bunların yanı sıra bir de Mertens ve Oliveira fizik olarak hazır değiller. Bu yarıda Galatasaray’ın tehlike yaratan atakları, daha çok geriden riskli paslarla çıkmak isteyen Kayserili oyuncuların top kayıplarından kaynaklandı. 2. yarıda başta kısa bir süre Kayseri etkinliği vardı. Sonrasında G.Saray kontrolü ele aldı. Rakip de mücadeleci futboluna devam ediyordu. Okan Buruk ikinci yarı arka arkaya hamlelere başladı. Ama önemli isimlerde olsa arkadaşlarını tanımayan ve tam hazır olmayan isimlerin hepsi oyuna girince saha içi organizasyonu arızaya uğradı. Hücum girişimleri bireyselliğe döndü. Sonuçta da 2 önemli puan kaybedildi. Aslında maçın son saniyesinde Galatasaray, Ramazan’ın kaçırdığı net fırsatla yenilgiden de kurtulmuş oldu. Bana göre Okan Buruk’un çok fazla takıma alışmamış oyuncu değişiklikleriyle son bölümdeki üretkenliği yok etti. Takımın en çalışkan ismi orta sahada rakibi karşılama görevini dinamo gibi yapan Berkan’dı.

Ömer Üründül’ün yazısı