Ömer Koç: Belirsizlik süreci yakında sona ermeyecek

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, iş ortaklarına konuştuğu bir toplantıda ekonomik ve politik gelişmelere dikkat çekerek, “Masraflarınıza dikkat etmenizi, nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim” dedi.

Ömer Koç: Belirsizlikler yakında sona ermeyecek. (Koç Holding)

Koç topluluğunun Anadolu Buluşmaları’nın 30’uncusu şirketin yurt içi ve yurt dışındaki 10 bini aşkın bayi ve yetkili servisin katılımıyla dijital ortamda düzenlendi.

Koç Holding’in Nakkaştepe’deki merkezinden canlı yayında konuşan Ömer Koç, şunları söyledi: “Tüm işlerimizde son derece hesaplı olmamız ve basiretle davranmamız gereken bir dönemde bulunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek.”

Çakıroğlu: Nakit akışınıza dikkat edin.

Aynı toplantıda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da şunları kaydetti: “İşlerinize daha fazla odaklanmanızı ve kaynaklarınızı en iyi bildiğiniz alana, yani esas işlerinize tahsis etmenizi bekliyorum. İşletme sermayenizi, nakit akışınızı, masraflarınızı ve borçluluğunuzu azami dikkatle yönetmenizi tavsiye ediyorum.”