Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Miami Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna koşuyor.

Fotoğraf: AA

Milli basketbolcu, NBA’de süre aldığı son 11 maçın her birinde 12 ve üzeri ribaunt aldı.

Yurtseven böylece çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci basketbolcu olarak Blake Griffin ile bu unvanı paylaşıyor​​.

Gelecek maçta da 12 ve üstü ribaunt alması durumunda Ömer Faruk, çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki tek oyuncu olacak.

Yeni yıla da iyi başlayan Ömer Faruk, son dört maçında sırasıyla 16, 17, 16 ve 16 ribaunt ile maçları tamamladı.