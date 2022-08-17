Ömer Faruk Çolak: Dünya ekonomisi 1980’lere döndü

Birçok ülkede enflasyon oranı son kırk yılın üzerine çıktı. Batı yakası ülkeleri (ABD; İngiltere, Avrupa ülkeleri) artık enflasyona razı; “yeter ki stagflasyona yani durgunluk içinde enflasyon dönüşmesin” derdindeler. Enflasyon, var olan tedarik zinciri sorunu çözülürse ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durdurulursa hız kesecek. Ancak gelir ve servet eşitsizliği, aşırı borç yükü gibi atalet kazanmış sorunlar devam edecek. Çünkü mevcut sistem ve sisteme dayanak olan Ortodoks iktisat, sorunları piyasa çözer nakaratına devam ediyor.

Aslında çözümsüzlüğün nedeni daha baştan iktisat nedir sorusuna verilen yanıtta gizli. Tarihsel gelişimi içinde Adam Smith, David Ricardo’nun serbest piyasa kavramını alıp emek-değer yasasını geri plana iten Neoklasik iktisat, yani günümüzde daha çok çok kullanılan ismi ile Ortodoks iktisadın tanımı ile iktisat, kıt kaynakların etkin ve tam kullanımını araştıran bilim dalıdır. Politik iktisada göre ise iktisat, insanların birbiriyle ya da doğa ile ilişkisini inceler.

Ömer Faruk Çolak’ın yazısı