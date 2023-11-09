Omegle kalıcı olarak kapatıldı

Çevrimiçi görüntülü sohbet platformu Omegle, 14 yıl aradan sonra ‘finansal’ ve ‘psikolojik’ sorunlar nedeniyle kapatıldı.

2009 yılında 18 yaşındaki Leif K-Brooks tarafından kurulan Omegle, hızla popülerlik kazanarak yabancılarla çevrimiçi bağlantı kurmak isteyen kullanıcılar için tercih edilen bir platform haline gelmişti.

Ancak son yıllarda platform, çevrimiçi istismar ve tımarın kolaylaştırılmasındaki rolü nedeniyle tepki çekiyordu ve şikayetler sonucu konu mahkemeye taşınmıştı.

Yargıç, 30 yaşında bir cinsel istismar suçlusunun 11 yaşındaki bir kızla eşleşebiliyor olmasını engelleyen bir sistem geliştirmediği için platformu dolaylı olarak suçlu bulmuştu.

Leif K-Brooks platformun kapanış duyurusunda, endişeleri kabul ederek platformun saldırıların hedefi haline geldiğini ve şirketin artık hizmetinin kötüye kullanımıyla mücadele edemeyeceğini belirtti.

Omegle’nin kapanış duyurusunda logosunun bir mezar taşı üzerindeki görüntüsünün yer alması dikkat çekti.