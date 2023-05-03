Ölürken beyin daha kuvvetli çalışıyor, bilinç üretiyor

İnsanların ölmeden önceki beyin aktivitelerini inceleyen araştırmacılar ‘gama‘ adı verilen beyin dalgalarında ani artışın kısa süreli bilinçli deneyimlere işaret ettiğini söylüyor.

Ölüm gizemini büyük ölçüde korusa da sinirbilimde ve görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler bazı sırların kapısını arıyor. Bunlardan biri önceki gün prestijli akademik yayın PNAS’ta yayınlandı.

Bilinç azalmıyor, arıyor

Bir kişinin kalbi ya da solunumu durduğunda, beyninin daha az çalıştığı düşünülebilir. Ancak hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bu süre zarfında bir aktivite artışı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar bu veriden yola çıktı; ölmek üzere olan ve solunum desteği kesilen dört hastanın beyin dalgalarını ve kalp ritimlerini inceledi.

Hastalardan ikisinin beyin aktivitesinde, özellikle de ‘gama‘ adı verilen beyin dalgasında ani bir artış olduğunu buldu.

Yüksek bilişsel işlev için var

Beyin hücreleri arasındaki iletişimi düzenleyen bir tür elektriksel aktivite olan ‘gama‘ dalgaları; düşünme, algılama, hafıza, dikkat ve öğrenme gibi yüksek düzeyde bilişsel işlevlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, duyusal bilgilerin işlenmesinde de etkili.

Ölümü saniye saniye gösteren ilk çalışma

Araştırmayı yürüten ekibin başında Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden nörobilimci Jimo Borjigin var. Borjigin, Live Science adlı dergiye yaptığı açıklamada, ‘Ölüm süreci hakkındaki bilgilerimizin sınırlı olduğunu’ söylerken, “Hastaların ölürken beyinlerinin sürekli olarak izlenmesi nadir bir durum. Bu belki de beynin nasıl öldüğünü saniye saniye gösteren ilk çalışma” dedi.