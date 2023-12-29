‘Ölüm tehditleri alıyorum, sesimi duyun artık’ diye haykırmıştı: Şüpheli yakalandı

İstanbul’da ölüm tehdidi aldığını belirterek, yardım talebinde bulunan kadın için harekete geçildi. Şüpheli şahıs yakalandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

H.Y adlı bir kadın “Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun” başlıklı video paylaşmıştı. AA’nın haberine göre ekipler bunun üzerine inceleme başlattı.

H.Y. adlı kadının, U.Ç’nin kendisini telefonla arayarak sürekli rahatsız etmesi ve son olarak iş yerini arayıp işten ayrılmasına neden olmasından dolayı videoyu 26 Aralık’ta Ataşehir’de arabayla seyir halindeyken çektiği ve iki gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan U.Ç’nin sorgulanması sonucu taraflar arasında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘özel hayatın gizliliğinin ihlali’ suçlarından 12 Ekim’den bu yana üç dosya olduğu, U.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliye, söz konusu suçlardan yürütülen tahkikat işlemlerinin yanı sıra uzaklaştırma kararıyla birlikte elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi.