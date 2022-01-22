Ölü adamı postaneye götürüp emekli maaşını çekmeye çalıştılar

İrlanda’da iki kişi ölü bir adamı postaneye götürüp emekli maaşını çekmeye çalıştı.

Fotoğraf: Google Maps

Carlow kasabasında yaşanan olayda Irısh Times’ın aktardığına göre iki adam yaşlı bir adamın cesedini bir postane şubesine taşıyarak emekli maaşını çekmek istedi.

Adamlar vezneye gittiğinde postane çalışanı ölü adamın iyi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine iki adam cesedi orada bırakıp kaçtı.

Postane çalışanları adamı kontrol ettiklerinde ölü olduğunu fark edip şoke oldu.

Cuma günü yaşanan olaydan önce bir adamın postaneyi arayıp yaşlı biri adına maaşını çekip çekemeyeceğini sorduğu, postane çalışanın ödeme yapılabilmesi için emekli kişinin orada bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve adamın ne zaman, neden öldüğünün belirlenmesi için otopsi sonuçlarının beklendiği ifade edildi.