Ölmeden önceki son dileği gerçek oldu: Atıyla, kaldığı merkezin bahçesinde buluştu

Britanya’daki bir palyatif bakım merkezinde kalan kadının ölmeden önceki son dileği yerine getirildi. Çok sevdiği atıyla merkezin bahçesinde buluştu.

Fotoğraflar: BBC

Buckinghamshire bölgesi sınırlarındaki Aylesbury’de, Florence Nightingale Hospice Charity’de kalan Hayley Golding’in (50) ‘Passion’ adlı iki yaşındaki atını çok sevdiğini ve özlediğini bilen merkez çalışanları ona sürpriz yaptı.

Passion bahçeye götürüldü ve Golding yatağıyla dışarı çıkarıldı. Atını karşısında görünce gözlerine inanamayan, mutluluğu gözlerinden okunan Golding, onu uzun uzun okşadı, onunla sohbet edip vedalaştı. Passion da sahibine ‘bir öpücükle’ sevgisini gösterdi ve veda etti.

İkilinin buluşma anı merkez çalışanlarını duygulandırırken Golding, ”Bunun gerçek olmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Onu bir daha göremeyeceğimi düşünüyordum. Bana dünyaları verdiler” dedi.

Merkezin açıklamasındaysa, Golding’in son dileğini yerine getirmekten büyük memnuniyet duydukları ifade edilerek, o anlara tanık olmanın bir ayrıcalık olduğunu, ikili arasındaki kuvvetli bağın ve vedalaşmalarının herkesi çok duygulandırdığı belirtildi.

Bazı merkez çalışanları ve Golding’in yakınlarını göz yaşlarını tutamadığı buluşmanın fotoğraflarını kurum için çalışan papaz Pete Griffith çekti.