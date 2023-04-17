Olivia Colman, sahnede Nazım Hikmet şiiri okudu

Britanyalı oyuncu Olivia Colman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için düzenlenen yardım gecesinde Nazım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ şiirini okudu.

Fotoğraf: Olivia Colman – BBC

Londra’da Royal Albert Hall’de önceki gece War Child ve Turkey Mozaik Foundation birlikteliğiyle Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yardım konseri düzenlendi.

‘The Crown’, ‘The Lobster’, ‘Fleabag’ ve ‘The Iron Lady’ gibi film ve dizilerle tanınan Olivia Colman da etkinliğe katılan isimler arasındaydı.

Gecenin bir bölümünde sahneye çıkan Olman, Nazım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ şiirinin İngilizce çevirisini okudu.

Colman’ın, Nazım Hikmet şiiri okuduğu anların görüntüsünü Gerçek Gündem yazarı Bahar Akpınar, Twitter hesabından paylaştı.

YAŞAMAYA DAİR

*Nazım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ isimli şiiri 1947-1948 yıllarında üç kısımdan oluşacak şekilde kaleme alındı.

Yaşamak şakaya gelmez,

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

bir sincap gibi mesela,

yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın,

yani o derecede, öylesine ki,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin,

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

insanlar için ölebileceksin,

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,

hem de en güzel en gerçek şeyin

yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

yaşamak yanı ağır bastığından.

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,

yani, beyaz masadan,

bir daha kalkmamak ihtimali de var.

Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini

biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına,

hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,

yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz

en son ajans haberlerini.

Diyelim ki, dövüşülmeye deşer bir şeyler için,

diyelim ki, cephedeyiz.

Daha orda ilk hücumda, daha o gün

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.

Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu,

fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz

belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu.

Diyelim ki hapisteyiz,

yaşımız da elliye yakın,

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.

Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla

yani, duvarın ardındaki dışarıyla.

Yani, nasıl ve nerede olursak olalım

hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak…

Bu dünya soğuyacak,

yıldızların arasında bir yıldız,

hem de en ufacıklarından,

mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,

yani bu koskocaman dünyamız.

Bu dünya soğuyacak günün birinde,

hatta bir buz yığını

yahut ölü bir bulut gibi de değil,

boş bir ceviz gibi yuvarlanacak

zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.

Şimdiden çekilecek acısı bunun,

duyulacak mahzunluğu şimdiden.

Böylesine sevilecek bu dünya

“Yaşadım” diyebilmen için…