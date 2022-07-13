Olimpiyat madalyalı atlet doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan men edildi

Olimpiyat madalyalı Botsvanalı atlet Nijel Amos, doping testinde yasaklı madde bulunması nedeniyle ABD’de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’na katılamayacak.
Atletizmde Dürüstlük Birimi’nin (AIU) açıklamasına göre geçen ay girdiği doping testi sonuçlanan 28 yaşındaki atletin, dayanıklılığı artıran, yasaklı ‘GW1516’ adlı maddeyi kullandığı tespit edildi.
Amos, 15-24 Temmuz tarihlerinde ABD’nin Oregon eyaletinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan men edildi.
Amos, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 800 metrede gümüş, 2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.