Olimpiyat madalyaları 'çürüyor': 100'ü aşkın sporcu iade etti

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan yüzü aşkın sporcu madalyalarını ‘bozulduğu’ gerekçesiyle iade etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) madalyaların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Yohann Ndoye-Brouard / X

2024 Temmuz ve ağustosta düzenlenen organizasyonda verilen madalyalarına kalitesine ilişkin tartışma ABD’li kaykaycı Nyjah Huston’ın paylaşımıyla başladı.

Fotoğraf: Nyjah Huston / Instagram

Nyjah Huston madalyasının önü ve arkasını paylaşmıştı

Daily Mail‘in haberine göre ABD’li yıldız sporcular Nick Itkin ve Ilona Maher’in de olduğu birkaç sporcu daha madalyalarının hızla ‘bozulduğuna’ dair görüntüler paylaştı.

Fransız sporcular Clement Secchi ve Yohann Ndoye-Brouard da bu isimler arasında.

Clement Secchi de bozulan ‘timsah derisi’ diyerek paylaştı

Yohann Ndoye-Brouard, X’te paslı bronz madalyasını paylaştı

Habere göre bozulduğu gerekçesiyle madalyaları iade eden sporcuların sayısının 100’ü aştı.

Ünlü Fransız kuyumcu Chaumet tarafından tasarlanan madalyalardaki bozulmanın arkasında ‘kullanılan yeni ürünlerin’ olduğu düşünülüyor.

Eyfel Kulesi’nden alınan bir demir parçasıyla süslenen madalyanın yapımında daha önce kullanılan bir madde yasaklanmış, yerine başka bir madde kullanılmıştı.

‘Yenileriyle değiştirilecek’

İadeler ve haberlerin ardından IOC, madalyaların üretiminden ve kalite kontrolünden sorumlu olan devlet darphanesiyle (Monnaie de Paris) yakın çalışma yürüttüğünü açıkladı.

IOC, şikayetlerin değerlendirildiği ve sebeplerinin araştırıldığını belirterek ‘kusurlu madalyaların Monnaie de Paris tarafından değiştirileceğini ve üzerlerine aynı şekilde yazılama yapılacağı’nı duyurdu.

Açıklamaya göre değişim sürecinin gelecek haftalarda başlaması bekleniyor.

AFP’ye konuşan devlet darphane sözcüsüyse madalyalar için ‘kusurlu’ kelimesini kullanmayı reddetti ve ‘hasarlı olanların aynı profesyonellikle değiştirileceğini’ söyledi.