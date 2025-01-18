Olimpiyat madalyaları 'çürüyor': 100'ü aşkın sporcu iade etti

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan yüzü aşkın sporcu madalyalarını ‘bozulduğu’ gerekçesiyle iade etti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) madalyaların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.
2024 Temmuz ve ağustosta düzenlenen organizasyonda verilen madalyalarına kalitesine ilişkin tartışma ABD’li kaykaycı Nyjah Huston’ın paylaşımıyla başladı.
Daily Mail‘in haberine göre ABD’li yıldız sporcular Nick Itkin ve Ilona Maher’in de olduğu birkaç sporcu daha madalyalarının hızla ‘bozulduğuna’ dair görüntüler paylaştı.
Fransız sporcular Clement Secchi ve Yohann Ndoye-Brouard da bu isimler arasında.
Habere göre bozulduğu gerekçesiyle madalyaları iade eden sporcuların sayısının 100’ü aştı.
Ünlü Fransız kuyumcu Chaumet tarafından tasarlanan madalyalardaki bozulmanın arkasında ‘kullanılan yeni ürünlerin’ olduğu düşünülüyor.
Eyfel Kulesi’nden alınan bir demir parçasıyla süslenen madalyanın yapımında daha önce kullanılan bir madde yasaklanmış, yerine başka bir madde kullanılmıştı.
‘Yenileriyle değiştirilecek’
İadeler ve haberlerin ardından IOC, madalyaların üretiminden ve kalite kontrolünden sorumlu olan devlet darphanesiyle (Monnaie de Paris) yakın çalışma yürüttüğünü açıkladı.
IOC, şikayetlerin değerlendirildiği ve sebeplerinin araştırıldığını belirterek ‘kusurlu madalyaların Monnaie de Paris tarafından değiştirileceğini ve üzerlerine aynı şekilde yazılama yapılacağı’nı duyurdu.
Açıklamaya göre değişim sürecinin gelecek haftalarda başlaması bekleniyor.
AFP’ye konuşan devlet darphane sözcüsüyse madalyalar için ‘kusurlu’ kelimesini kullanmayı reddetti ve ‘hasarlı olanların aynı profesyonellikle değiştirileceğini’ söyledi.