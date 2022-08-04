Okyanusta teknesi alabora oldu; 16 saat sonra kurtarıldı

Portekiz’de denize açılan bir kişinin teknesi alabora oldu. Teknenin içindeki hava boşluğu sayesinde hayatta kaldı.

Fotoğraflar: Reuters

62 yaşındaki Fransız vatandaşı, pazartesi günü 12 metrelik teknesiyle Portekiz’in başkenti Lizbon’dan yola çıktı. Akşam, Atlantik Okyanusu’ndan İspanya’nın Sisargas Adalarının yakınından imdat çağrısı yaptı.

İspanyol Sahil Güvenlik ekibi ve üç helikopter bölgeye ulaştığında tekneyi alabora olmuş halde buldu. Ekipler sahibinin nerede olduğunu araştırırken hayatta kalabilmek için ters dönmüş teknenin içindeki havadan yararlanmak üzere oraya sığınan adam eliyle vurarak orada olduğunu duyurdu. Adı açıklanmayan adam, teknesi alabora olurken suya atlamış, yüzerek teknenin altına girmişti.

Ancak, denizdeki fırtına ve olumsuz hava koşulları ekipteki beş dalgıcın adamı kurtarabilmelerine izin vermedi. Hava da karanlıktı. Ertesi sabaha kadar beklemek zorundaydılar. Teknenin batmasını engellemek için şişme balonlar koydular.

Ertesi sabah yeniden teknenin olduğu yere giden dalgıçlar adamı bulunduğu yerden çıkardı. 16 saat süreyle üzerindeki neopren dalgıç kıyafetiyle hayata tutunan adam kontrol için helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İspanya Sahil Güvenliği, adamın kurtulmasının imkansızı başarmak gibi bir şey olduğunu, acil durumda bilinçli davrandığını açıkladı ve kurtardıkları her hayatın kendileri için en büyük hediye olduğunun altını çizdi.