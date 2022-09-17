Okulların ilk haftasındaki denetimlerde 126 servis aracı trafikten men edildi

Eğitim öğretim döneminin ilk haftasında, ülke genelinde eş zamanlı olarak beş gün boyunca okul servis aracı denetimi yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıç haftasında okul servis araçları hafta boyunca şekilde denetlendi.

Ülke genelinde 51 bin 870 okul servis aracı kontrol edildi.

Denetimlerde, ‘araç muayenesi yaptırmamak’, ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak’, ’emniyet kemeri takmamak’, ‘fazla yolcu taşımak’ ve diğer ihlaller nedeniyle 1434 servis aracı ve sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca eksikleri tespit edilen 126 servis aracı da trafikten men edildi.

Eş zamanlı yapılan uygulamalarda, 104 bin 680 okul çevresi denetlendi.

Uygulamada 56 kayıp çocuk bulundu.