Okullara ‘iklim değişikliği’ dersi geliyor

TEMA Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde öğretmenler için hazırladığı ‘İklim değişikliği eğitimi’ portalını duyurdu. Çocukların iklim değişikliğine karşı farkındalık geliştirmeleri için okullarda ders verilecek.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik geliştirilen ve iklim değişikliği eğitimi konusunda öğretmenler için hazırlanan portal, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Müfredata uyumlu içeriklerin yer aldığı ‘iklimtema.org‘a üye olan öğretmenler tüm eğitim içerik ve destekleyici materyallere kolaylıkla ulaşabilecek.

Öğretmenlere sertifika verilecek

Portalda, çocuklarla birlikte uygulanabilecek 60’a yakın etkinlik yönergesi, 15 sunum, 25’e yakın poster, 3 eğitici film ve uzman yazılarının yanı sıra 5 e-kitap öğretmenlerin kullanımına açık olacak.

Etkinlikleri uygulayan öğretmenler ayrıca isimlerine özel e-sertifikaya da sahip olacak.

Çocuklar krizlere çözümler bulacak

Ekoloji okur yazarlığının önemine dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, eğitime ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Çocukların, sadece iklim değişikliği değil; kuraklık, biyolojik çeşitlik kaybı, atıkların yarattığı kirlilik gibi tüm ekolojik krizlere karşı, bugün ve gelecekte mücadele edebilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Çocukların bu yeni durumlara uyum sağlamalarını ve iklim değişikliğinin yaratacağı yeni krizlere çözümler bulmalarını istiyoruz. Bunun için öncelikle çok erken yaşlardan başlayarak çocukların doğanın nasıl işlediğini anlamasını ve bu işleyişe insanın olumsuz etkilerini fark etmesini sağlamalıyız.”

Öğretmenler anahtar role sahip

Çocuklarda farkındalık yaratmak için öncelikle öğretmenlerin doğayı yakından tanımasının kritik olduğunu vurgulayan Ataç, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde eğitim veren öğretmenlere portala üye olmaları yönünde çağrıda bulundu.