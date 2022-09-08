Okulda ilk gün: Müdür prenses ve prensleri kapıda karşıladı

İngiliz tahtının ikinci varisi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Catherine, ilk gününde çocuklarının ellerinden tutup okula götürdü.

Fotoğraf: Reuters

Çiftin iki oğlu bir kızı var. Prens George (9), Prenses Charlotte (7) ve Prens Louis (4). Üçü de aileleriyle Windsor’a taşındıktan sonra oraya yakın Lambrook Okulu’na kaydoldu.

Bugün okulun ilk günü. Abla ve ağabeyi taşınma öncesinde başkent Londra’daki Thomas’s Battersea’ye gidiyordu. Prens Louis okulla ilk kez tanıştı.

Cambridge Dükü unvanının da sahibi prens ve düşes ikisi yeni okula başlayarak üçüncüsü ilk kez okula giderek hayatlarında yeni bir sayfa açan çocuklarını yalnız bırakmadı.

Prens George tahtın üçüncü varisi, kardeşleri de sırasıyla dört ve beşinci.

Fotoğraf: Press Association

Kraliyet ailesinin küçük üyeleri ve dükle düşesi yıllık ücreti 13 bin sterlin (272 bin 675 lira) olan okulun kapısında müdür Jonathan Perry karşıladı. Perry, prensler ve prensesin tek tek elini sıktı ve ”Bizimle olmanız çok güzel” dedi.

Prens ve prensesler heyecanlı olup olmadıkları sorulduğunda hepsi ”Evet” yanıtını verdi ve okula başladıkları için çok mutlu olduklarını, soracak birçok soruları olduğunu söyledi.

Basının ilgisi büyüktü, okulun merdivenlerinden çıkarken Prens Louis’in saçını düzelten Prens William, ‘tüm çeteyi alıp okula getirdikleri‘ni söyledi.