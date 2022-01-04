Okul çevresinde pitbull gezdirene 15 bin lira ceza

Sivas’ta okul çevresinde pitbull cinsi köpek gezdiren kişiye yaklaşık 15 bin lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

Fatih Mahallesi’ndeki Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi’nin çevresinde bir kişinin köpek gezdirdiğini görenler polisi aradı.

AA’nın haberine göre olay yerine giden polis, 16 yaşındaki gencin pitbull köpek gezdirdiğini tespit etti.

Polis, gence 14 bin 982 lira ceza kesti; köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Son günlerde farklı kentlerde, bakılması belirli şartları gerektiren pitbull gibi güçlü köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri gelmişti.