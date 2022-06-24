Okul binasının yıkımı sırasında tarihi hamam kalıntıları gün ışığına çıktı

Tokat’ta bir lisenin bahçesinde yürütülen çalışmalarda tarihi hamama ait kalıntılara ulaşıldı.

Fotoğraflar: AA

Sulu Sokak yakınlarındaki Atatürk Lisesi, depreme dayanaksız raporu verilmesi üzerine yıkıldı. Yıkılan binanın hafriyatının kaldırılması sırasında tarihi kalıntılara ulaşılması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

Tokat Müze Müdürlüğü okulun bahçesinin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı.

Bir aylık çalışma sonucunda ulaşılan kalıntıların Osmanlı padişahı 2. Beyazıd’ın hazinedarbaşı Firuz Ağa tarafından yaptırılan Tahtakale Hamamı’na ait olduğu değerlendiriliyor.

Kazı çalışmasının ardından hazırlanacak rapor Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yollanacak.