Oksijen yazarı istifa etti: Savunulacak bir tarafı yok

Oksijen gazetesi yazarı Mehmet Dinler, depremden etkilenenlere ‘pansuman’ diye sunulan ‘Asla pes etme temalı filmler’ yazısının ardından özür dileyerek, istifa ettiğini duyurdu.

Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları ‘konuşturma’ya kalkınca okurlar tarafından topa tutulmuştu.

Dosyaya katkıda bulunan yazarlar ardı ardına yaptıkları açıklamalarla, özür dilediklerini belirtmişti.

Oksijen de daha sonra yaptığı açıklamayla, deprem dosyasının tanıtımında kullandığı bazı ifadeler için özür dilerken içeriğinin arkasında durmuştu.

Ancak Oksijen’in tek tepki çeken dosyası bu değildi.

‘Yaralı ruhlarımıza pansuman niyetine’ başlığıyla yayımladıkları yazıda, depremden psikolojik olarak etkilenenlere izleyip, okuyup, dinleyip ‘rahatlayacakları’ filmler, kitaplar ve podcastler önerdiler.

‘Acımı hangi kitaplar azaltır?’, ‘Asla pes etme temalı filmler’ ve ‘Bir podcast dinledim iyi geldi’ gibi üç ayrı başlıkla yayımlanan yazı Twitter’da yoğun eleştiri aldı.

Oksijen’in tepki çeken içeriği

‘Asla pes etme temalı filmler’ yazısını yazan Mehmet Dinler, tepkilerin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iki senedir yazdığı Oksijen’den istifa ettiğini duyurdu.

Hazırladığı içeriğin savunulacak bir tarafı olmadığını söyleyen Dinler, özür diledi.

Dinler’in paylaşımı şöyle:

*İki senedir yazdığım Gazete Oksijen’den bugün itibariyle ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Gazetenin iç sayfalarında hazırladığım içeriğin benim için savunulacak bir tarafı olmaması bir yana duyuru metninde yansıtılış biçimiyle de bir alakam olmadığını söylemek istiyorum. Ancak bu da benim tarafımda bir bahane değil.

*Günlerdir enkaz altındaki yakınlarının canıyla uğraşan, yardım toplamak için canla başla çalışan, yaşanan felakete üzülen kimsenin acısından nemalanmak gibi bir amacım olmadığını, bu biçimde anlayan herkesten de özür dilediğimi bilmenizi isterim.”