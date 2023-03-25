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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Sermaye grupları gizlilik dereceli neyi konuşuyor olabilir?

Şimdiden pozisyon almaya, 6’lı masa ortaklarına ulaşmaya çalışanlarınızın telaşı ne ola ki?
Yetmedi!..
Özel mahfillerde ikili, üçlü gruplar halinde bir araya gelip cep telefonlarını kapatıp ayrı bir yerde bırakarak toplantıya girenleriniz, gizlilik dereceli neyi konuşuyor olabilir ki?
Son günlerde
Büyük sermaye gruplarından başlayan, muhtelif özel kuruluşlarda da hissedilen bir hareketlenme söz konusu. Sanıldığı gibi seçime ilişkin merak değil bu. Seçimin gidişatını öngörme heyecanı hiç değil. “Masa ve Sofra”ya açılım yapma, finanse etme, cesaretlendirme faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuz açık gerçek!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı


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