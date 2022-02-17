Okan Müderrisoğlu: Meydan CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, SP ve DP’ye terk edilmiş değil ki

12 Şubat gecesinden bu yana siyasi sahada sanki “tek kale maç” oynanıyor havası hâkim. 6 partinin bir araya geldiği masanın belirli çevrelerde yarattığı kısmi heyecan dalgası bir yere kadar anlaşılır da… Lakin meydan; CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, SP ve DP’ye terk edilmiş değil ki. Ayrıca HDP’nin bu blokla siyasi resmi nikâh kıyma talebi de dikkate alındığında o pilavın daha çok su kaldıracağını öngörmek kehanet dahi sayılmamalı!

“Geliyor, gelmekte olan” söylemine sarılan partilerin, gele gele gelebildikleri “koalisyoncu başkanlık modeline” dört elle sarılmaları başlı başına bir mesele iken…

Seçimlere kadar geçecek 16 ay içinde, “Beklenmeyeni, beklemek” durumunda kalacaklarını tahmin etmek de sürpriz görülmemeli.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı