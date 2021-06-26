Okan Müderrisoğlu: Külliye çevresine girip yük olmaya başlayan simalar

Elbette, koşullar iktidar partisi için güllük gülistanlık değil. Kuşkusuz, pandeminin yarattığı sosyoekonomik tahribat var. Aynı şekilde uzun iktidar dönemi sırasında Külliye veya AK Parti çevresine giren, yük almaktan ziyade yük olmaya başlayan kimi simalara ilişkin eleştiriler de mevcut.

Ancak…

Bütün bunların muhalefet ağzından ya da sosyal medya diliyle eriştirildiği geniş kitlelerin, bugünden sonra “yüz yüze siyaset ortamında” edineceği arı duru bilgiler ile vereceği tepkiler her şeyden önemli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Antalya’da ifade ettiği, dün Hatay’da tekrarladığı sahici siyaset yöntemi, sanal siyasetin karşısında test edilecek.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı