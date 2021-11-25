Diken

Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: ‘Kazanç ve maliyetlerine’ bakmak daha anlamlı

Sıcak para otoriteleri, hedef ülkelerde tahvil ve bono yatırımı yaptılar ve umdukları kadar para kazanamadılar. Bu nedenle olsa gerek, kısa vadeli küresel sermaye son aylarda emtia ve temel tüketim mallarını temsil eden şirket hisselerine yöneldi. İster istemez, -diğer faktörlerin de etkisiyle- üretici fiyatları tüm dünyada arttı. Bizim gibi ülkelere ise önce faizi yükseltme çağrısı yapıldı, sonra baskı kuruldu.

Eldeki veriler, ekonomide makas değişikliğine işaret ettiği için klasik manada “doğru ve yanlış” işaretlemesi yapmaktan ziyade, güncellenen tercihlerin dayanakları ile “kazanç ve maliyetlerine” bakmak daha anlamlı olacak.


Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

DİSK başkanı: 5 bin 200 lira asgari ücret makul

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Asgari ücret Türkiye’de devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir. Sadece masa başı pazarlığı olarak görmüyoruz. Olması gereken gerçek bir toplu pazarlıkla, demokratik biçimde belirlenmesidir.”

KHK’li bir ‘öğretmenin’, içinden Ankara geçen kısa hikâyesi…

Atılma haberini, Ankara’da en sevdiğim yer olan Kuğulu Park’ın göbeğinde almak ne garip ve güzeldi. Hikâyenin başladığı yerde bitiyor oluşu. Tamam Ankara’da deniz yok ama Kuğulu’da gölet var. Uzun uzun baktım parka, oturup bir sigara yaktım, telefonun şarjını okulda bıraktığımı hatırladım ve bankada ne kadar param olduğunu düşündüm. İlk akla gelenlerin banka hesabı ve şarj aleti olması garip görünebilir ama, zihin işte.

Sürgündeki akademisyenler ve ‘merdiven altı akademik loncalar’

Geçtiğimiz hafta, Türkiye akademisinin belli bir kısmı, David Selim Sayers tarafından kaleme alınan bir yazıyı tartıştı. İngilizce yayımlanan ‘The Real Academy in Exile’ (Gerçek sürgündeki akademi) başlıklı bu yazı, 2016 yılında Barış Akademisyenleri bildirisinin ardından şekillenen Almanya merkezli bir oluşumun tartışmalı birtakım icraatlarını, Sayers’ın olumsuz sonuçlanan bir iş başvurusunun üzerinden anlatıyor.

CHP’li Yavuzyılmaz: Şans oyunları denetlenmiyor

TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Milli Piyango İdaresi taslak raporunda yer alan bulguya göre, 1 Ağustos 2020 tarihinden 31 Aralık 2020’ye kadar düzenlenen şans oyunu çekiliş faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmediği anlaşılıyor” dedi.