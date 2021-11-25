Okan Müderrisoğlu: ‘Kazanç ve maliyetlerine’ bakmak daha anlamlı

Sıcak para otoriteleri, hedef ülkelerde tahvil ve bono yatırımı yaptılar ve umdukları kadar para kazanamadılar. Bu nedenle olsa gerek, kısa vadeli küresel sermaye son aylarda emtia ve temel tüketim mallarını temsil eden şirket hisselerine yöneldi. İster istemez, -diğer faktörlerin de etkisiyle- üretici fiyatları tüm dünyada arttı. Bizim gibi ülkelere ise önce faizi yükseltme çağrısı yapıldı, sonra baskı kuruldu.

Eldeki veriler, ekonomide makas değişikliğine işaret ettiği için klasik manada “doğru ve yanlış” işaretlemesi yapmaktan ziyade, güncellenen tercihlerin dayanakları ile “kazanç ve maliyetlerine” bakmak daha anlamlı olacak.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı