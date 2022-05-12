Okan Müderrisoğlu: Hele hele Türkiye’de okula giden Suriyeli çocuklar var ki…

Sığınmacılar, elbette süreli misafirimiz. Her birini aynı kefede tartmak da doğru değil. Iraklısı, Suriyelisi, Afgan’ı artık ayrı sosyal katmanları temsil ediyor. Hele hele Türkiye’de okula giden Suriyeli çocuklar var ki… Onların duyguları bambaşka. Kısa süre önce, sığınmacılarla ilgili bir zirveye katılan sivil toplum kuruluşu temsilcisinden dinledim.

Suriyeli sığınmacı diyor ki…

“Hayat şartları burada çok ağırlaştı. Toprağımı özledim. Fakat ne ile karşılaşacağımı bilmiyorum. Canımdan emin olsam memleketime gideceğim. Ancak geçenlerde çocuklarıma ‘Suriye’ye döneceğiz’ dedim. Bizim 10 yaşındaki oğlan, ‘Baba, ne Suriye’si?’ diye sordu. O, burada okudu, burada büyüdü. Suriye’ye ilişkin hiçbir fikri yok. Hatta Arapça konuşuyor ama Türkçe yazıyor!”

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı