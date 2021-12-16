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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Enseyi karartmamak gerek…

Türkiye, olduğu yerde duruyor. Yani… Enseyi karartmamak gerek… Borç stokunun milli gelire oranı düşük, bütçe disiplini mevcut ve bankaların sermaye yeterliliği üst düzeyde iken… İhracat devamlı artıyor, turizm gelirleri toparlanıyor, sanayide çarklar dönüyorken… Dar ve sabit gelirli kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğini, hatta ilave refah artışı sağlayacağını söyleyen bir iktidar iş başındayken… Soğukkanlı olmak, karamsarlık kervanına takılmamak oldukça mühim hale geliyor.

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