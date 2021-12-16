Okan Müderrisoğlu: Enseyi karartmamak gerek…

Türkiye, olduğu yerde duruyor. Yani… Enseyi karartmamak gerek… Borç stokunun milli gelire oranı düşük, bütçe disiplini mevcut ve bankaların sermaye yeterliliği üst düzeyde iken… İhracat devamlı artıyor, turizm gelirleri toparlanıyor, sanayide çarklar dönüyorken… Dar ve sabit gelirli kesimleri enflasyona ezdirmeyeceğini, hatta ilave refah artışı sağlayacağını söyleyen bir iktidar iş başındayken… Soğukkanlı olmak, karamsarlık kervanına takılmamak oldukça mühim hale geliyor.
SON HABERLER
Türkiye İşçi Partisi’nin ‘bugün’ ve ‘geleceğe’ ilişkin açıklamaları
TİP’e göre, rejimden kurtuluşun yolu gerçek bir ‘hesaplaşma’. Burada iktidar tarafından (bir kısmı tarihsel) mağdur edilmiş belli başlı yurttaş kesimleri sayılmış. Sömürülen emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler, köylüler, Kürtler, Aleviler, farklı cinsel yönelimler, tüketilen doğa, bilim insanları vs.
Bıçaklı saldırgana değil, ekonomi tartışmak isteyen öğrencilere gözaltı
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Türkiye’deki ekonomik durumu konuşmak isteyen öğrencilere polis bir haftadır engel oluyor.
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı
‘Muhtemel bir seçimde Millet İttifakı’nın adayı kim olacak’ tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi üzerinden yürütülen bir tartışma başladı.
Ekonomist Yeşilada: MB’nin en az beş-altı ay dövizi baskılayacak rezervi var
Ekonomist Atilla Yeşilada, eksi net rezerve rağmen kurdaki hızlı yükselişi baskılamak için piyasaya doğrudan müdahale eden Merkez Bankası’nın beş-altı ay daha bunu yapacak brüt rezervi olduğunu söyledi.
TİP’li Ahmet Şık: İlke bazında ortaklaştığımız adaya oy veririz
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ‘ilkelerde ortaklaşmaları durumunda’ muhalefet partilerini cumhurbaşkanı adayına oy vermekten kaçınmayacaklarını söyledi.