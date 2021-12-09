Okan Müderrisoğlu: Dünü yargılamak büyük Türkiye Projesi’ne hizmet etmez

Bugün üzücü olan ise geçmişin defterlerini karıştırma ve siyaseten kendisine alan açma gayretindeki Ali Babacan’ın el âleme, elini ovuşturma fırsatı da vermesidir. Siyaset; geniş kitleleri hedefleyen, parti teşkilatıyla yürütülen, millet adına devletin hukuk temelinde yönetilmesini amaçlayan zahmetli bir faaliyet. Üstelik siyasetin doğasında; insan unsuru, kadroların duyguları, beklentileri ne kadar yer tutuyorsa, rakamları aşan psikolojik faktörler, uluslararası aktörler, kayıt dışı unsurlar da o kadar yer tutuyor. Bu kadar karmaşık ve büyük denklemi, yalnızca güncel ekonomik meselelere odaklamak, dünü yargılamak belki egoları deşarj eder lakin büyük Türkiye Projesi’ne hizmet etmez. Zira söylemek başka şeydir, söylenmek bambaşka!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı