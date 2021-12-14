Okan Müderrisoğlu: Bankacılık sektörünün ‘ticari kredi fiyatlaması yapmayı ertelediğine’ dair duyumlar geliyor

Burada hassasiyetle ele alınması gereken bir diğer husus da “finansal ve ticari” yani “ikili sıkıştırma kurgusuna” geçit verilmemesi olmalıdır. Neden? Çünkü bugünlerde bankacılık sektörünün de “ticari kredi fiyatlaması yapmayı ertelediğine!” dair duyumlar geliyor. Sorunca, “Kredilerin, döviz talebine dönüşmesi ihtimali görünüyor” açıklaması yapılıyor. İlk bakışta mantıklı görünse de işin özünde finans sektörünün önemli bir bölümünün halâ faiz artırımı beklentisinde olduğu ve 2022 yılının ilk çeyreğine kadar zamana oynayacağı söyleniyor!
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