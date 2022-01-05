Oğuz Demir: Yeni yıla yine köpüklerle, rekorlarla, masallarla başladık

Yazının başında dedim ya bir ayda yüzde 13,58 enflasyon gördü bu gözler diye. Cumhurbaşkanı da bütün dünyada enflasyon yükseliyor diye açıklama yaptı. Hatta rekor enflasyona sahip ülkelerden örnekler verdi.

Ben de şöyle bir verilere baktım.

Bu yıl enflasyonda 30 yıllık rekor seviyeyi gören ABD’nin iki yıllık (bakın son yıl değil) enflasyonu yüzde 10 civarında. Yani bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük.

İspanya’da da rekor enflayon var dedi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Rekor oran orada yıllık yüzde 6,7! İspanya’nın bu yüzde 6,7’lik enflasyonu dahil edersek dört yıllık enflasyonu dahi bizim aylık enflasyonumuzun altında kalmış.

Anlayacağınız yıla yine köpüklerle, rekorlarla, masallarla başladık.

Hakkımızda hayırlısı…

Oğuz Demir’in yazısı