Oğuz Demir: Türkiye ekonomisi her türlü kaybedecekti, beceriksizlik ve işbilmezlik daha çok kaybettirdi

TCMB’nin piyasa iletişiminin kalmamış olması, o iletişimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması ve verdiği mesajların sertliği, piyasada artan dedikodular, Hazine’nin döviz alım satımında işlem limiti ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikteki beceriksizlik derken kararın etkisi çok daha kötü oldu.

Oysa ki piyasa zaten 100 puan indirimi fiyatlamıştı.

Ateş biraz harlanacaktı.

Üzerine benzini döküverdiler. Ateşi yangına çevirmeyi başardılar.

Türkiye ekonomisi her türlü kaybedecekti. Ama bu beceriksizlik ve işbilmezlik daha çok kaybettirdi.

Oğuz Demir’in yazısı