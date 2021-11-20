Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Türkiye ekonomisi her türlü kaybedecekti, beceriksizlik ve işbilmezlik daha çok kaybettirdi

TCMB’nin piyasa iletişiminin kalmamış olması, o iletişimi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması ve verdiği mesajların sertliği, piyasada artan dedikodular, Hazine’nin döviz alım satımında işlem limiti ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikteki beceriksizlik derken kararın etkisi çok daha kötü oldu.

Oysa ki piyasa zaten 100 puan indirimi fiyatlamıştı.


Ateş biraz harlanacaktı.

Üzerine benzini döküverdiler. Ateşi yangına çevirmeyi başardılar.

Türkiye ekonomisi her türlü kaybedecekti. Ama bu beceriksizlik ve işbilmezlik daha çok kaybettirdi.

Oğuz Demir’in yazısı

SON HABERLER

Demirtaş’ın desteği ve özeleştiri vaadinin önemi…

‘Dışarıdaki’ siyasetçilerin çoğundan daha etkili siyaset yapan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğu’nun ‘helalleşme’ çıkışına hiç vakit kaybetmeden yanıt verdi ve bu girişimi “değerli bulduğunu” açıkladı. yazısı önemli. Özeleştiri vaadi ve çabası, ayrıca dikkate değer.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 215’inci kez rektörlük binasına döndüler. Yapılan açıklamada ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına getirdiği İlhami Öztürk atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.”

Hafta başı hava ısınıyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.