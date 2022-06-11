Oğuz Demir: Şapkada tavşan kalmadı

Normalde enflasyonla mücadele için karar verilen uygulamalar sanki kurdaki şıçramaya karşı şapkadan çıkacak yeni tavşan olarak lanse edildi ve beklenti yaratıldı. Sonra da o beklentiyi hiçbir şekilde karşılamayacak bu önlemlerle 21 Aralık sabahı kazandığı psikolojik avantajı (ters köşeye düşersiniz) da kaybetmiş oldu.

Aynı benzetmeyle durumu özetleyeyim.

Şapkadan neden tavşan çıkmıyor?

Çünkü şapkada tavşan kalmadı. Ve işin kötüsü bu şekilde devam edersek şapkaya elimizi bile sokacak mecalimiz kalmayacak.

Oğuz Demir’in yazısı