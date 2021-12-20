Oğuz Demir: Kurda öyle bir travma yaşadık ki anlatması güç

Kurda öyle bir travma yaşadık ki anlatması güç, ancak yaşanır ve yaşıyoruz. Eylül ayında 8,30’larda olan dolar/TL, Cuma günü 17’yi aştı. Merkez Bankası, 2 milyar dolar piyasaya döviz verdi, yine de TL’nin tek günde değer kaybını ancak yüzde 5’te tutabildi.

Finansal piyasalar bu şekilde dalgalanırken elbette gündelik hayatlarımızda da kriz bir tsunami gibi etkisini gösterdi.

Neredeyse her gün akaryakıt zammı.

Neredeyse her gün bir üründe rekor fiyat artışları!

Demem o ki geçmişte siyasi meselelerde başarılı hamleler yapabilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi gibi matematiği belli bir alanda o matematiğin tersine giderek ülkenin koşa koşa bir krize girmesine neden oldu.

Fiyat artışları bir yandan, ücretlerde erime diğer yandan.

Oğuz Demir’in yazısı