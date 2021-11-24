Oğuz Demir: Korku filmi gibi bir salı günü geride kaldı

Bütün gün ekrana yapıştık. Bir ara Türk Lirası’nın değer kaybı yüzde 17’leri aştı. Dolar’da 13,45 görüldü. Euro’da ise 15 TL seviyesi aşıldı. Korku filmi gibi bir Salı günü geride kaldı.

Bu yazı yazılırken Dolar/TL 12,50 seviyesinde idi. Euro ise 14,10 TL seviyesinde. Bir günde para birimimiz yüzde 10 değer kaybetti. Gün boyunca Merkez Bankası’ndan ya da hükümetten bir açıklama bekledik. Ses gelmedi.

Kurdaki hareketi başlatanın zaten Pazartesi akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları olduğunu düşünürsek sessizlik bu şartlarda daha iyi bile olmuş olabilir. Ancak yine de insan ülkesinin para biriminin bu kadar sahipsiz olmadığına inanmak istiyor.

O esnada anlıyoruz ki hükümetimiz “ekonomik kurtuluş savaşında”! Bu bile başlı başına skandal bir kavram.

Oğuz Demir’in yazısı