Oğuz Demir: İktidar tahminimizin çok ötesinde bir sürprizle karşı karşıya kalacak

Her gittiğim şehirde etkinliklerden arta kalan vakitlerde yurttaşlarımızla konuşma fırsatım oldu. Pazaryerlerini ziyaret ettim. Marketlere göz attım.

Ülkenin dört bir yanında herkesin gündemi ekonomi. Ülkemiz insanları pahalılıktan, eriyen alım gücünden gına getirmiş durumda. Özellikle AK Parti seçmeni olan yurttaşlar iktidarın bu duruma karşı kayıtsız kalmasına ise hiç anlam veremiyorlar.

Belli ki böyle devam ederse önümüzdeki seçimde iktidar ittifakı tahminimizin çok ötesinde bir sürpriz ile karşı karşıya kalacak.

Oğuz Demir’in yazısı