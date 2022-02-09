Oğuz Demir: Fiyatları etkileyen asıl krizi biz kendimiz yarattık

Hepimiz enerji zamlarını konuşuyoruz. Elektriği ayrı dert, doğalgazı ayrı. Bir de tabii düzenli gelen akaryakıt zamları var başımızda.

Salı gece itibariyle motorine 80 kuruş, dün gece itibariyle de benzine 71 kuruş zam geldi. Elektrikte de, doğalgazda da, akaryakıtta da hükümetin zamlara ilişkin açıklaması bütün dünyada yaşanan enerji krizinden bizim de payımızı aldığımız. Haklılar haklı olmasına da maalesef biraz eksik bir haklılık bu. Çünkü enerji krizinden öte bu fiyatları etkileyen asıl krizi biz kendimiz yarattık.

TL’yi serbest düşüşe bırakarak…

Oğuz Demir’in yazısı