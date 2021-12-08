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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Bu modelin başarılı olma ihtimali var mı?

Diğer yandan bozulan beklentiler vatandaşların da TL’den kaçmasına neden oluyor. Döviz talebi sürekli artarken, maliyetler artıyor, enflasyon hızlanıyor. Artan enflasyon da vatandaşların satın alma gücünü düşürüyor.

Oysa ki yatırımların sadece ihracat için olacağı bir ülke değil Türkiye! 85 milyonluk devasa bir iç pazarı var!


Güçlü bir tüketim iştahına sahip 85 milyonduk biz!

Hani bir zamanlar yabancı yatırımcının Türkiye bizim için çok iyi bir pazar dediği ve bununla övünülen Türkiye’den bahsediyorum!

Hani şimdilerde ucuz işgücü ile yatırım cenneti olacak Türkiye dedikleri!

O zaman başa dönelim.

Neydi politikanın ilk adımı?

Faizler düşecek, yatırımlar artacaktı.

İş insanlarının, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırımın artması için gerekli koşullar, öngörülebilirlik, itibar ve istikrar zayıflarken sizce bu modelin başarılı olma ihtimali var mı?

Kararı siz verin!

Oğuz Demir’in yazısı

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