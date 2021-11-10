Oğuz Demir: 4 bin liranın altı sınır bir hayat bile sunamaz

Benim bütün bu hesaptan gördüğüm şu ki yurttaşlar TÜİK’in pazarına ve marketine bile gitse ayda en az 4.000 TL’ye ihtiyaç duyacaklar.

Altındaki herhangi bir tutarın çalışanlara yukarıda saydığım imkanlarla sınırlı bir hayatı bile sunması mümkün değil.

Kaldı ki İstanbul’daki marketlerde hükümetin iddiasına göre fiyatlar da fahiş!

O fahiş fiyatlara göre düşünürseniz bu ücret bile insani standartları sağlamanın çok uzağında kalacaktır.

Yani her köşe başına Tarım Kredi Kooperatifi Marketi de açsalar, her market ya da pazar sadece TÜİK’in erişebildiği market ve pazarların fiyatlarına da inse işimiz yine de çok zor.

Zor dostum zor!

Oğuz Demir’in yazısı